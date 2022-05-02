Начальник Генштабу РФ поїхав з Ізюма до початку атаки ЗСУ — NYT

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов відвідав передову на сході України, зокрема місто Ізюм Харківської області.

Однак він встиг виїхати до того, як ЗСУ атакували позиції окупантів.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на українських та американських високопоставлених посадовців.

Українські військові ввечері, 30 квітня, атакували школу в Ізюмі, яку росіяни використовують як військову базу. За даними посадовців, Герасимов відвідував цю базу, але встиг виїхати з Ізюма перед тим, як почалась українська атака.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що з території РФ вже кілька діб не наступають на територію України війська ворога. Російські окупаційні війська припинили перекидати сили на Ізюмському напрямку.

“Назад валить кількість побитої техніки. Поранені їдуть та вивозять вбитих. Вбитих дуже багато, бо лише за три останні доби вже є підтверджені результати удару, удар по Первомайському Харківської області, два удари по Ізюму - штаб ВДВ. Навіть по нижньому кордоні вважаємо – 100 трупів в одному місці, 200 – в іншому, і не менше 100 – у третьому. Верхній кордон - називають і по 200, і по 300. Треба розуміти, що це старші офіцери серед них. Два штаби армії", - сказав він.

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