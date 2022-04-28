Начальник Генштабу Росії особисто прибув до Ізюма командувати війною — ЗМІ

Аби безпосередньо керувати війною в Україні, на Донбас особисто приїхав начальник Генерального штабу Збройних сил РФ, генерал Валерій Герасимов.

Він уже, найімовірніше, прибув до пункту управління російськими військами поблизу Ізюма.

Про це повідомляє українське видання Defense Express.

Зазначається, що Герасимов має командувати операціями стратегічного рівня, а не оперативно-тактичного. Це свідчить про те, що російське керівництво зосереджене на здобутті саме тактичних точкових перемог на Донбасі.

Крім того, видання наголошує, що приїзд Герасимова в польові пункти управління свідчить про те, що призначення очільника Південного військового округу генерала Олександра Дворнікова єдиним командувачем військ РФ в Україні аж ніяк не покращило стан справ у російській армії.

Слід зазначити, що призначили Дворнікова саме для того, аби він створив єдину вертикаль командування і цим самим покращив ефективність і злагодженість дій російських підрозділів.

Нагадаємо, на початку квітня Путін призначив нового командувача війною в Україні. Ним став 61-літній генерал армії Олександр Дворніков, якого прозвали "сирійським м'ясником" через жорстоку тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

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