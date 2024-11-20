Начальник Генштабу ЗСУ назвав кількісну перевагу російської армії

За словами Анатолія Баргилевича, "противник теж потроху видихається".

На деяких ділянках фронту російські війська мають перевагу над українськими у чотири-вісім разів за кількістю особового складу. Однак за останній місяць на штурми виходять значно менше ворожих бійців.

Про це начальник Генштабу ЗСУ, генерал Анатолій Баргилевич розповів в інтерв’ю "Главкому".

За словами генерала, попри перевагу в людях, "противник теж потроху видихається".

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"Ще місяць тому, коли вони (росіяни – ред.) висувалися на штурм наших позицій, їхні бойові машини піхоти були просто обліплені піхотою, по 10-15 солдатів вискакували з кожної, розсипалися і йшли, як та сарана. Зараз же подеколи їде ворожа бойова машина на штурм, а з неї вискакують по три-п’ять чоловік", – розповів Баргилевич.

Він також повідомив, що українські захисники роблять усе можливе, щоб стабілізувати лінію фронту на Донбасі.

"Я переконаний, що лінію ми там стабілізуємо", – сказав начальник Генштабу ЗСУ.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії на 20 листопада становлять 725 740 бійців. Так, лише за минулу добу було ліквідовано або поранено 1690 окупантів.

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