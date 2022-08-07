Начальник ТЦК розповів про те, як мобілізованим обирають фах у ЗСУ

Якщо ж військовозобов'язаний має якісь побажання, то їх враховують під час навчання у ЗСУ.

Про це розповів начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб в інтерв'ю Hromadske.

"Це називається вивченням особистих даних військовозобов'язаного. Якщо він не служив і має цивільну професію, то ми враховуємо його бажання: чи він хоче стати танкістом, артилеристом, чи ще кимось. Якщо він не знає чи вагається, куди піти, але має цивільну спеціальність, яка споріднена з військовою, то ми це теж беремо до уваги. Наприклад, людина вже 20 років працює механіком на СТО: це добре, тому що в ЗСУ дуже багато автомобілів і вони ламаються частіше в польових умовах. Тому ця людина може піти тим же механіком у ремонтний батальйон. Або ж людина працює кухарем в ресторані — тоді ми відправляємо її кухарем у військову частину. Навіщо навчати людину кухарства, якщо є хтось, хто може продовжувати своє улюблене заняття і готувати їжу для побратимів? Тому, звісно, після вивчення особистих даних військовозобов'язаних ми вирішуємо, куди саме їх направляти", - пояснив Руслан Тригуб.

Нагадаємо, як повідомив Тригуб, наразі в Україні до військоматів приходять дуже мало добровольців, більшість чоловіків приходять за відстрочкою або з інших питань.

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