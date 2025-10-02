Начальник Генштабу ЗСУ Гнатов пояснив, як КНДР допомагає Росії у війні проти України

Війська КНДР / © Associated Press

Попри повідомлення про прибуття до Росії близько 20 тисяч громадян КНДР, йдеться насамперед про їхню роботу у військово-промисловій сфері, а не безпосередньо про участь у боях.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов.

«На передньому краї ми їх не спостерігаємо, залучення безпосередньо в бойові дії ми поки теж не бачимо. Але контингенти є. Також залучаються північнокорейські працівники для виготовлення товарів військового призначення, зокрема дронів „Герань“, які виготовляються в Татарстані, в Єлабузі. Там, за даними, що потребують уточнення, але проходила інформація, близько 20 тис. північнокорейських працівників залучені. Тобто це теж участь у конфлікті», — зазначив начальник Генштабу.

Він також додав, що певний контингент північнокорейців утримується у Курській області, де з ними проводять підготовчі заходи.

«Позиціонують вони, що нібито це інженерні підрозділи, які зайшли для проведення заходів з розмінування території», — пояснив Гнатов.

Раніше повідомлялося, що близько двох тисяч військовослужбовців Північної Кореї загинули на війні в Україні, де вони воюють на боці РФ.

Ми раніше інформували, що Північна Корея активно розвиває свій ядерний потенціал, отримуючи значну допомогу від Росії, що створює нові ризики для США та регіону Східної Азії.