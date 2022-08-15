"Начальство таке кінчене, бл*ть, нас єб*ть навіть свої": окупант про ситуацію на Харківщині (аудіо 18+)

Загарбник жаліється, що з його взводу з 30 чоловік залишилося лише 11.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського окупанта, який перебуває на Харківщині, з приятелем.

Загарбник не стримується у лайці, він скаржиться, що з його взводу з 30 чоловік залишилося лише 11.

"Начальство таке кінчене, б***ть, нас єб***ть навіть свої", - каже він товаришу в перехопленій військовою розвідкою розмові.

Російський військовий, перебуваючи у Харківській області, розповідає про втрати, недорахування виплат, вогонь артилерії по своїх же військах та про документи, згідно з якими вони зараз нібито перебувають у Москві.

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#ГУРперехоплення "НАЧАЛЬСТВО ТАКОЕ КОНЧЕНОЕ, БЛ*ТЬ, НАС ЕБ*ШАТ ДАЖЕ СВОИ, ЁПТА" Російський військовий, знаходячись в Харківській області, розповідає про втрати, недорахування виплат, вогонь артилерії по своїх же військах та про документи, згідно яких вони зараз знаходяться в Москві. Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Понеділок, 15 серпня 2022 р.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по штабу ПВК "Вагнера" в Попасній, де ймовірно ліквідували понад 100 бойовиків з командного складу.

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