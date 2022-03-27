Наче в апокаліптичному фільмі: у Львові загасили пожежу на нафтобазі і показали наслідки ракетного удару РФ (фото, відео)

Наче в апокаліптичному фільмі: у Львові загасили пожежу на нафтобазі і показали наслідки ракетного удару РФ (фото, відео)

Пожежу ліквідовували у Львові понад пів доби.

У Львові 27 березня рано-вранці рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального, яка виникла після ракетного удару окупантів 26 березня.

Про це інформує ДСНС.

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Відомо, що загорілося 26 березня близько 16:30. Займання сталося внаслідок обстрілу росіян території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.

Пожежу було локалізовано лише надранок 27 березня і ліквідовано о 06:49.

Нагадаємо, 26 березня у Львові російські військові завдали кількох ударів по Львову. Перше - по нафтобазі у самому місті Львові, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві.

Наразі відомо про близько п’ятьох постраждалих.