Наче в апокаліптичному фільмі: у Львові загасили пожежу на нафтобазі і показали наслідки ракетного удару РФ (фото, відео)

Пожежу ліквідовували у Львові понад пів доби.
У Львові 27 березня рано-вранці рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального, яка виникла після ракетного удару окупантів 26 березня.
Про це інформує ДСНС.
Відомо, що загорілося 26 березня близько 16:30. Займання сталося внаслідок обстрілу росіян території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.
Пожежу було локалізовано лише надранок 27 березня і ліквідовано о 06:49.
Нагадаємо, 26 березня у Львові російські військові завдали кількох ударів по Львову. Перше - по нафтобазі у самому місті Львові, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві.
Наразі відомо про близько п’ятьох постраждалих.