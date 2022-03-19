"Начувайтесь": українська розвідка опублікувала список військовослужбовців РФ, які бомбардували мирні міста

Ракетні удари завдавали військовослужбовці 559 авіаційного полку.
Головне управління розвідки України отримало список військовослужбовців, які бомбардували українські міста та цивільне, мирне населення.
Про це повідомили у пресслужбі ГУР України.
Як стало відомо, ракетні удари завдавали військовослужбовці 559 авіаційного полку, що базується в місті Морозовськ Ростовської області.
“Моліть Бога, "лєтуни", щоб і вам катапульту у літаку ваше керівництво відключило, як вашим колегам. Начувайтесь”, — підкреслили в пресслужбі ГУР.
Зі списком можна ознайомитися за посиланням.
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