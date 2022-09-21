"Націлені на внутрішню аудиторію": в ISW пояснили, навіщо Путіну анексія окупованих після 24 лютого територій

Призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення "референдуму" 23-27 вересня щодо приєднання до РФ.

Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних "референдумів", щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, зазначають, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію аби закликати росіян добровільно піти на війну "захищати" нещодавно окуповані території.

"Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії. Путін і його радники, очевидно, зрозуміли, що нинішніх російських сил недостатньо, щоб завоювати Україну, і що зусилля зі швидкого створення великих сил шляхом добровільної мобілізації не відповідають потребам російських військових. Таким чином, Путін, ймовірно, створює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії, не вдаючись до розширеного призову, змінюючи баланс батога й пряника, який Кремль використовує для стимулювання добровільного призову", - вважать в ISW.

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В Інституті також додають, що Путін може вірити, що він може звернутися до російського етнонаціоналізму та захисту нібито "російських народів" і претендувати на російську землю, щоб створити додаткові сили добровольців.

Водночас Путін, ймовірно, також має намір стримувати контрнаступ України шляхом анексії окупованої української території, щоб подати боротьбу України за звільнення окупованих територій як "напад на Росію".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 210-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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