"Нацисти повернулися": російські окупанти обстріляли вже другий меморіал жертвам Голокосту в Україні

"Нацисти повернулися": російські окупанти обстріляли вже другий меморіал жертвам Голокосту в Україні

У Дробицькому яру було розстріляно від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.

У суботу, 26 березня, російські окупанти під час артилерійського обстрілу пошкодили меморіал жертвам Голокосту у Дробицькому яру, що на виїзді з Харкова.

Про це інформує пресслужба Об'єднаної єврейської громади України та Міністерство оборони України.

"На виїзді з м. Харкова (у бік м. Чугуїв) внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ було пошкоджено монумент у вигляді Менори на в'їзді до меморіального комплексу "Дробицький Яр", - йдеться у повідомленні.

"Російські загарбники обстріляли та пошкодили меморіал жертвам Голокосту на околиці Харкова. Нацисти повернулися. Рівно через 80 років", - напсиали в Міноборони України.

За даними Державного архіву Харківської області, тут розстріляно від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.

Нагадаємо, 1 березня російська авіація завдала удару по Бабиному Яру в Києві. Внаслідок загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту, ще 5 – зазнали поранень. Президент України Володимир Зеленський розкритикував удар Бабиному Яру і закликав євреїв по всьому світу засудити вбивства мирного населення України.