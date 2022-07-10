"Нацистських убивць знаходять і судять": Зеленський про покарання окупантів, які обстріляли Часів Яр

На Донеччині, у місті Часів Яр, де унаслідок ракетного обстрілу російськими військами загинуло щонайменше 15 людей, триває рятувальна операція. Зруйновані дві багатоповерхівки. Під завалами десятки людей.

Шістьох мирних мешканців вдалося врятувати, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 липня.

"У списку загиблих – 15 прізвищ і, на жаль, це не остаточна кількість. Це був ракетний удар. І кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних наших містах, по житлових районах, вбиває абсолютно свідомо. Після таких ударів убивці не зможуть сказати, що чогось не знали або щось не розуміли", – сказав Зеленський.

Він додав, що усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б’є по наших містах із реактивної артилерії, як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверську й Вугледару на Донеччині, – усі вони будуть знайдені.

"Знаєте, нацистських убивць знаходять і судять навіть тоді, коли їм уже виповнилося по 90 чи 100 років. Їх ловлять по всьому світу. Звісно, ми не хочемо чекати так довго. Але я наводжу цей приклад, щоб показати, що покарання – невідворотне для кожного російського вбивці. Для кожного – абсолютно. Так само, як і для нацистів. І хай вони не сподіваються, що їхня держава буде їх захищати. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини", – пообіцяв президент.

Нагадаємо, що 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "ураганів" багатоповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області.

Внаслідок ракетного удару під руїнами багатоповерхівки опинилося понад сорок людей. Рятувальникам вже вдалося дістати 15 тіл і врятувати 6 життів.

Читайте також: