"Нація голодранців": російські окупанти на КамАЗах вивозять до Росії награбоване майно українців

Поки злочинці вантажать майно українців на КамАЗи, їх прикривають танки.

Російські окупанти не лише нищать українські міста, а й грабують українське населення. Так, ворог нахабно обкрадає людей і вантажівками вивозить награбоване до Росії.

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ за ранок 21 березня.

"Окупанти продовжують терор місцевого населення й мародерство на тимчасово захоплених територіях. До РФ ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти й інші матеріальні засоби", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Мережею ширяться розповіді самих очевидців таких злочинів. За словами українців, окупанти вигрібають з розгромлених квартир все, що можуть: вази, килими, телевізори, іншу побутову техніку та навіть картини

Поки злочинці вантажать майно українців на КамАЗи, їх прикривають танки.

"Орки замість воювати, крадуть речі українців у ЖК "Покровський" (Гостомель) і вивозять до РФ. Нація голодранців", – коментують ситуацію в Мережі.

Нагадаємо, на Сумщині російські окупанти вбивають мирне населення, ходять дворами і відбирають у людей офіційно зареєстровану зброю та телефони.

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