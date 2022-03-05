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Над Черніговом збито ворожий літак: він впав на околицю приватного сектору – фото

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Над Черніговом збито ворожий літак: він впав на околицю приватного сектору – фото

t.me/dsns_telegram

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

5 березня близько 12:40 над м. Чернігів було збито ворожий літак, внаслідок чого сталося його падіння на околицю приватного сектору.

Про це пише пресслужба ДСНС. Інформація щодо постраждалих уточнюється, врятовано 2 особи.

"Підрозділами ДСНС здійснюється гасіння чотирьох приватних будинків та двох господарських будівель. Внаслідок падіння літака на території приватного сектору виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500. Проводяться заходи щодо евакуації населення з мікрорайону", – йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 23 особи та 4 од. техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок. Інформація уточнюється.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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