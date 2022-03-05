Над Черніговом збито ворожий літак: він впав на околицю приватного сектору – фото

Над Черніговом збито ворожий літак: він впав на околицю приватного сектору – фото

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

5 березня близько 12:40 над м. Чернігів було збито ворожий літак, внаслідок чого сталося його падіння на околицю приватного сектору.

Про це пише пресслужба ДСНС. Інформація щодо постраждалих уточнюється, врятовано 2 особи.

"Підрозділами ДСНС здійснюється гасіння чотирьох приватних будинків та двох господарських будівель. Внаслідок падіння літака на території приватного сектору виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500. Проводяться заходи щодо евакуації населення з мікрорайону", – йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 23 особи та 4 од. техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок. Інформація уточнюється.