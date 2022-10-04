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Над деокупованим Лиманом офіційно підняли український прапор (фото)

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Над деокупованим Лиманом офіційно підняли український прапор (фото)

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Над звільненим від російських окупантів Лиманом Донецької області офіційно підняли державний прапор України. Однак місцева влада закликала людей ще не повертатися заради власної безпеки.

У вівторок, 4 жовтня, офіційно підняли український прапор у Лимані Донецької області. Попри те, що до міста повертається життя, місцева влада закликає ще поки не повертатися, оскільки триває масштабне розмінування.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, в місті починається налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видавання пенсій.

"Дякую нашим Збройним силам за те, що очищають від ворога наші українські землі.  Окупанти залишають по собі руїни. Але головне - це наша земля. Усе відбудуємо наново. Окремо зауважу: тим, хто евакуювався, ПОВЕРТАТИСЯ ДО ЗВІЛЬНЕНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  ЩЕ ЗАРАНО! Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко", - наголосив посадовець.

© Павло Кириленко/Facebook
Фото: Павло Кириленко/Facebook
© Павло Кириленко/Facebook
Фото: Павло Кириленко/Facebook
© Павло Кириленко/Facebook
Фото: Павло Кириленко/Facebook
© Павло Кириленко/Facebook
Фото: Павло Кириленко/Facebook

Як повідомляли раніше, біля Лиману ще тривають бої. Так, Село Зарічне Донецької області звільнив з боями батальйон "Донбас". Окупанти відійшли в напрямку Кремінної, залишивши техніку і боєприпаси. Як це відбувається - читайте ТУТ.

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
824
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