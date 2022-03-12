Над Дніпром збили російську ракету: уламки спричинили пожежу на підприємстві

Над Дніпром збили російську ракету: уламки спричинили пожежу на підприємстві

Займання вдалося ліквідувати.

У Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, яку спричинини уламки збитої російської ракети.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що вранці 12 березня у Дніпрі українська система ППО знищила ворожу ракету. Уламки впали на одне з підприємств міста та спричинили пожежу.

Займання сталося на даху одноповерхової будівлі — це цегляний цех, який не експлуатувався. Полум’я поширилось на приміщення побутової кімнати, розташованої на рівні третього поверху. Займання знищило сміття та мотлох в кімнаті на площі 80 кв. м.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 06:27 і оперативно виїхали на місце події. Станом на 12:00 пожежу вдалося ліквідувати.

Зазначається, що внаслідок події загиблих та постраждалих немає.

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