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Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету (фото)

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Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російські окупанти ввечері 26 вересня випустили ракету по Дніпропетровській області.

Над Дніпропетровщиною Сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій легковика наїхав на трьох пішоходів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2359
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