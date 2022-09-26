Над Дніпропетровщиною збили ворожу ракету (фото)

Російські окупанти ввечері 26 вересня випустили ракету по Дніпропетровській області.
Над Дніпропетровщиною Сили протиповітряної оборони збили російську ракету.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Крута новина від наших військових. Захисники з нашої ППО збили над областю ворожу ракету”, - наголосив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що у Дніпрі водій легковика наїхав на трьох пішоходів.
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