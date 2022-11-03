Над Дніпропетровщиною знищили чотири російські дрони: що відомо

У ніч проти четверга, 3 листопада, українські військові знищили над Дніпропетровською областю російські російські безпілотники "Shahed-136".

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, чотири дрони-камікадзе підрозділами повітряного командування "Схід" збили над Нікопольським районом.

Втім, у Кривому Розі дрон-камікадзе окупантів влучив в об‘єкти енергетичної та водної інфраструктури. Внаслідок атаки декілька районів міста лишились без світла та води.

Своєю чергою, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що уламки збитих "шахідів" впали на території приватного домоволодіння.

"Улкамки однієї з "пташок" пошкодили господарську споруду та сінник на території приватного домоволодіння в Нікопольському районі", - наголосив він.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські війська активно обстрілювали Кривий Ріг, а також Нікопольську та Марганецьку громади на Дніпропетровщині. Росіяни також накрили регіон "Градами", важкою артилерією і безпілтниками.

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