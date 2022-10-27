Над Дніпропетровщиною знищили російську ракету Х-59 - ОВА

Ніч минула без атак на регіон.

Вночі 27 жовтня над Дніпропетровською областю українські військові з повітряного командування "Схід" знищили російську ракету Х-59.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вдале полювання наших вартових неба. Завдяки нашим захисникам ніч минула без "прильотів" і постраждалих", - наголосив керівник області.

Зазначається, що станом на 07:00 27 жовтня в усіх районах Дніпропетровщини спокійно.

Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня

Ввечері у Дніпрі під час "тривоги" сталися вибухи. Згодом їх офіційно підтвердили в Офісі президента. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про атаку на автозаправну станцію.

На місці ворожої атаки загинуло двоє людей: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що поруч з АЗС. Відомо також про трьох потерпілих.

Згодом стало відомо, що загинула вагітна молода жінка. На момент ракетного обстрілу вона була біля АЗС. Мер Дніпра Борис Філатов каже, що вагітна згоріла заживо у своєму автомобілі.

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