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Над Дніпропетровщиною знищили шість російських безпілотників "шахіди"

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Над Дніпропетровщиною знищили шість російських безпілотників "шахіди"

Фото: Associated Press

Інформації про постраждалих немає.

У ніч проти середи, 2 листопада, українські військові знищили над Дніпропетровською областю російські російські безпілотники.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, нічний гуркіт у небі - то була робота українських сил ППО. 

"За кілька годин військові з повітряного командування "Схід "знищили над областю шість ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136",  - написв голова ОВА.

До слова, напередодні вночі було знищено над областю три ворожих дрони-камікадзи.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України завдали 8️ авіаударів по скупченнях живої сили та техніки ворога на півдні. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
203
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