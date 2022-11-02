Над Дніпропетровщиною знищили шість російських безпілотників "шахіди"

Інформації про постраждалих немає.

У ніч проти середи, 2 листопада, українські військові знищили над Дніпропетровською областю російські російські безпілотники.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, нічний гуркіт у небі - то була робота українських сил ППО.

"За кілька годин військові з повітряного командування "Схід "знищили над областю шість ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - написв голова ОВА.

До слова, напередодні вночі було знищено над областю три ворожих дрони-камікадзи.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України завдали 8️ авіаударів по скупченнях живої сили та техніки ворога на півдні. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі.

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