Над Дніпропетровщиною знищили шість російських безпілотників "шахіди"

Інформації про постраждалих немає.
У ніч проти середи, 2 листопада, українські військові знищили над Дніпропетровською областю російські російські безпілотники.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його словами, нічний гуркіт у небі - то була робота українських сил ППО.
"За кілька годин військові з повітряного командування "Схід "знищили над областю шість ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - написв голова ОВА.
До слова, напередодні вночі було знищено над областю три ворожих дрони-камікадзи.
Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України завдали 8️ авіаударів по скупченнях живої сили та техніки ворога на півдні. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі.
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