Над Херсонщиною самоліквідувалися ракети, випущені зі збитого російського Су-35

Російські окупанти намагалися атакувати на південному напрямку, застосовуючи авіацію - гелікоптери Мі-8 та літак Су-35.

Упродовж минулої доби, 27 травня, російські війська, намагаючись наступати на південному напрямку, атакували позиції ЗСУ за допомогою авіації.

Про це повідомили у ніч проти 28 травня в оперативному командуванні “Південь”.

Зокрема, по позиціях українських військ ворог завдав 5 ударів гелікоптерами Мі-8. “Намагаючись ще раз атакувати наші позиції 3-ма гелікоптерами, ворог отримав гідну відсіч. Без зазначення способу ураження, варто зауважити, що атаку зірвано”, - повідомили в оперативному командуванні.

Окрім того, під час авіаційної активності в небі над Миколаївщиною та Херсонщиною 2 ворожих ракети типу "повітря - повітря" самоліквідувалися.

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“Випущені вони були з того самого літака Су-35, який був збитий нашим винищувачем Міг-29. Тож, кара небесна спіткала і літак, і ракети”, - зауважили у повідомленні українські військові.

Також опубліковано статистику втрат ворога на південному напрямку. Упродовж доби українські воїни знищили 63 окупантів та 19 одиниць ворожої техніки - 3 сучасні танки Т-72, 5 одиниць іншої броньованої техніки та 2 автомобільної, реактивну систему залпового вогню “Град”, самохідну артустановку, літак та 6 гелікоптерів.

Нагадаємо, Повітряні сили Збройних сил України збили російський винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю.

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