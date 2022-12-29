Над Хмельницькою областю збили крилату ракету

У четвер, 29 грудня під час повітряної тривоги сили ППО збили крилату ракету на території у Хмельницькій області. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні під час повітряної тривоги збито крилату ракету на території Городоцької ОТГ Хмельницького району", - наголосив голова області.

Він наголосив, що внаслідок ракетного удару армії агресорки Росії влучань у критичну інфраструктуру області немає. Решту деталей Гамалій обіцяє повідомити згодом.

До слова, повітряна тривога на Хмельниччині тривала 2 год. 45 хв - від 08:01 до 10:46.

Нагадаємо, зранку 29 грудня в Україні була повітряна тривога. Станом на 08:02 "червоними" стали області та Київ.

У Міноборони повідомили, що Росія застосувала понад 69 ракет. Українським захисникам вдалося збити 54 ворожі об'єкти.

Читайте також: