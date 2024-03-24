Над Києвом збили близько 10 російських ракет: влада повідомила про наслідки

За попередніми даними, у столиці без постраждалих та руйнувань.

У КМВА повідомили про наслідки ракетного удару росіян по столиці. Це другий удар по Києву за чотири дні.

За повідомленнями адміністрації, ворог застосував три види крилатих ракет, повітряна тривога тривала понад дві години.

Внаслідок ракетного удару в Києві зафіксовано падіння уламків в двох районах столиці.

В Деснянському районі:

уламки впали на територію лісових насаджень

У Шевченківському районі:

на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загорання

Інформація щодо постраждалих відсутня.На місцях працюють оперативні служби.

Раніше місцева влада повідомила, що Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет.

Нагадаємо, вибухи також лунали на Хмельниччині та в тимчасово окупованому Криму.

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