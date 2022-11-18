Над Києвом збили незвичайну крилату ракету окупантів: що про неї відомо

Російська ракета Х-55 з імітатором ядерної боєголовки, яку збили над Києвом 17 листопада, не призначалася безпосередньо для удару, а могла бути використана як додатковий засіб для прориву української протиповітряної оборони.

Про це розповів головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, як можна пояснити запуск окупантами такої ракети, військовий експерт відповів:

На мій погляд, питання не в залякуванні. Вони залякують і так, говорять про можливість використання тактичної ядерної зброї вже доволі давно. Імітатор - це масогабаритний макет ядерної бойової частини. Це могло бути перенасичення протиповітряної оборони - запустити чим більше ракет, тим краще, з надією на те, що хоча б деякі з них прорвуться".

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Катков також зазначив, що такі ракети Х-55 можуть бути оснащені додатковими засобами, наприклад, системами радіоелектронної боротьби:

"Тобто, ця ракета летить разом з іншими, ставить завади на радіолокаційне спостереження і забезпечує прорив оборони. Як ми бачимо, не вийшло, тому що вона була збита".

За його словами, наразі немає точної інформації, скільки в росіян ще Х-55, оскільки така зброя не підпадала під жодні договори зі США про стратегічне озброєння.

"Це імітатор ядерної бойової частини. Скоріше за все, він використовувався з метою не удару, а забезпечення, за рахунок того, що вона оснащена додатковими системами прориву протиповітряної оборони", - пояснив Катков.

Нагадаємо, Росія 17 листопада здійснила масований ракетний обстріл інфраструктурних об'єктів України. Під ударом опинилися, зокрема, об'єкти газової інфраструктури. Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, десятки людей у Дніпрі, Харківській та Одеській областях зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Окрім електростанцій, мішенями окупантів стали газовидобувні об'єкти.

За даними Генштабу ЗСУ, 17 листопада російські окупанти запустили по території України 18 крилатих ракет і 5 безпілотників. Збити вдалося 6 ракет. Загалом протягом тижня російські окупанти завдали майже 150 ракетних ударів, а також скерували понад 20 іранських дронів-камікадзе.

В одній з двох російських ракет X-55, яку 17 листопада збили над Києвом, замість бойової частини було "прикручено" блок, який є імітатором ядерної боєголовки.

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