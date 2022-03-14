Над Києвом збили російську крилату ракету: уламки впали на Куренівку (фото)

Над Києвом збили російську крилату ракету: уламки впали на Куренівку (фото)

Над столицею спрацювало українське ППО.

У небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Фото: /t.me/Pravda_Gerashchenko

"20 хвилин тому над Києвом спрацювало наше ППО, збили ракету, залишки впали в будинок на Подолі. Спасибі нашим доблесним ППО", - написав він у Telegram.

Фото: /t.me/Pravda_Gerashchenko

Пізніше він уточнив, що залишки крилатої ракети впали на Куренівку.

Фото: /t.me/Pravda_Gerashchenko

Нагадаємо, що російські окупанти 14 березня зранку у Києві обстріляли завод "Антонов", внаслідок чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, жертв немає.

Також у результаті влучання невідомого об'єкту в багатоповерхівку в Оболонському районі Києва загинуло щонайменше 2 особи. Пошукові роботи тривають.

ТСН.ua