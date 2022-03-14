Над Києвом збили російську крилату ракету: уламки впали на Куренівку (фото)

Над столицею спрацювало українське ППО.
У небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"20 хвилин тому над Києвом спрацювало наше ППО, збили ракету, залишки впали в будинок на Подолі. Спасибі нашим доблесним ППО", - написав він у Telegram.
Пізніше він уточнив, що залишки крилатої ракети впали на Куренівку.
Нагадаємо, що російські окупанти 14 березня зранку у Києві обстріляли завод "Антонов", внаслідок чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, жертв немає.
Також у результаті влучання невідомого об'єкту в багатоповерхівку в Оболонському районі Києва загинуло щонайменше 2 особи. Пошукові роботи тривають.
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