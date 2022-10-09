Над Миколаївщиною збили російський літак: в ОК "Південь" розповіли про успіхи ЗСУ

За минулу добу російські окупанти на південному напрямку втратили літак та дрони.

Сьогодні, 9 жовтня, сили протиповітряної оборони збили російський літак, ймовірно Су-25 на Миколаївщині та дрон Shahed-136, яким намагались атакувати Одесу.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

За минулу та поточну добу (станом на 11:30) Повітряні Сили ЗС України на південному напрямку збили російський літак (ймовірно, Су-25, тип уточнюється), два безпілотні літальні апарати окупантів, один БпЛА-камікадзе Shahed-136 та одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).

Раніше в Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ ліквідували понад 440 російських окупантів, а також 14 ворожих танків.

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