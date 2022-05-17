Над Миколаївщиною збили ворожу ракету, що летіла до західних регіонів 

У небі над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знешкодили ворожу ракету.
Ворожа ракета рухалася у напрямку західних регіонів України.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
“Вночі, 17 травня, у небі над Миколаївщиною, підрозділ зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" збив російську крилату ракету, яка була випущена стратегічним бомбардувальником, що атакував Україну з Каспійського напрямку”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що чотири ракети Росії, яку окупанти запустили по Львівщині вранці 15 травня, влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.
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