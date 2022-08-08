Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Над Одещиною ППО збила крилату ракету, яку росіяни запустили з підводного човна

Дата публікації
Перегляди
545
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Над Одещиною ППО збила крилату ракету, яку росіяни запустили з підводного човна

Фото: ВМС ЗС України

Над Одещиною сили ППО збили крилату ракету російських окупантів.

Російську ракету "Калібр" ППО збила 8 серпня о 10:00  у небі над Одеською областю.

Про це повідомило повітряне командування “Південь”.

Вказується, що росіяни запустили ракету з підводного човна у Чорному морі.

"8 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр" випущену з підводного човна у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Українців вкотре закликали дотримуватися правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, аби не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, наприкінці липня російські окупанти ракетами обстріляли Одеський район.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація