Над Одещиною ППО збила крилату ракету, яку росіяни запустили з підводного човна

Російську ракету "Калібр" ППО збила 8 серпня о 10:00 у небі над Одеською областю.

Про це повідомило повітряне командування “Південь”.

Вказується, що росіяни запустили ракету з підводного човна у Чорному морі.

"8 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр" випущену з підводного човна у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Українців вкотре закликали дотримуватися правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, аби не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, наприкінці липня російські окупанти ракетами обстріляли Одеський район.

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