Над Одещиною ППО збила ворожу ракету, випущену з акваторії Чорного моря

Ракета була випущена з акваторії Чорного моря.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що під час крайньої тривоги над Одеською областю збили російську ракету.

Про це йдеться на сторінці ОК "Південь".

"Над Одещиною силами протиповітряної оборони знищено ракету типу "Калібр", якою ворог, атакував Україну з акваторії Чорного моря", - зазначили у відомстві.

Як додали в командуванні Повітряних сил ЗСУ, після обіду 13 жовтня Росія випустила по заходу України декілька ракет, випущених з акваторії "Чорного моря".

"13 жовтня близько 17.00 російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу ''Калібр'' об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні", - йдеться у дописі.

Росія атакувала західні області України

Після обіду у четвер, 13 жовтня, у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській та Рівненській областях пролунали вибухи. Перед цим була оголошена масштабна повітряна тривога. У західних регіонах працювало ППО. Окрім ракет, над українськими містами літали ворожі літальні апарати.

У Львівській області одна ворожа ракета влучила у військовий об'єкт у Золочівському районі. Інші вдалося збити. Очільник Львівщини Козицький спочатку повідомив, що по області окупанти випустили 3 ракети, але пізніше уточнив, що було 6 ракет. На щастя, без жертв.

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