Над Одещиною та Миколаївщиною збили російські крилаті ракети

Над Одещиною та Миколаївщиною збили російські крилаті ракети

ЗСУ збили ворожі ракети.

Зранку 3 квітня на півдні України підрозділом зенітних ракетних збили дві російські крилаті ракети морського базування.

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Про це повідомило Повітряне командування "Південь" Збройних Сил України.

Чергові "приземлення" ворожих ракет здійснені в Одеській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують нести втрати. На території Донецької та Луганської областей Збройні сили України за минулу добу, 2 квітня, відбили шість атак російської армії.

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