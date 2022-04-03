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Над Одещиною та Миколаївщиною збили російські крилаті ракети

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Над Одещиною та Миколаївщиною збили російські крилаті ракети

Фото із соцмереж

ЗСУ збили ворожі ракети.

Зранку 3 квітня на півдні України підрозділом зенітних ракетних збили дві російські крилаті ракети морського базування

Про це повідомило Повітряне командування "Південь" Збройних Сил України.

Чергові "приземлення" ворожих ракет здійснені в Одеській та Миколаївській областях

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують нести втрати. На території Донецької та Луганської областей Збройні сили України за минулу добу, 2 квітня, відбили шість атак російської армії.

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