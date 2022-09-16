Над Одещиною засоби української ППО знищили ворожу ракету “Калібр”

Увечері в четвер, 15 вересня, з російських кораблів у Чорному морі окупанти випустили ракету "Калібр". В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що сили протиповітряної оборони знищили ворожий снаряд у повітрі.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Одеської ОВА Ростислав Братчук.

Раніше мешканці Одеси повідомляли у соцмережах про звук вибуху, який пролунав у цей час. Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога, яка завершилася о 22.21.

Нагадаємо, раніше війська РФ влаштували масовані ракетні обстріли Кривого Рогу - окупанти випустили по місту "Кинджали" та "Калібри".

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