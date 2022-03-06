Над "Охматдитом" у Києві збили крилату ракету: з медзакладу поступово евакуйовують дітей

Наразі з лікарні вивезли понад 40 дітей.

Над дитячою лікарнею "Охматдит" у Києві збили крилату ракету: пошкодило вікно і ледь не виломало двері. Попри обстріли, у закладі перебувають на лікуванні маленькі пацієнти. Втім, дітей починають поступово евакуювати.

Як живе столична лікарня "Охматдит", розповіла кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.



Їх проводжають зі сльозами. У великих туристичних автобусах перебувають хворі діти з лікарні та їхні батьки. Їх евакуюють. Це шанс не загинути під обстрілом і отримати лікування за кордоном. Всі вони провели в "Охматдиті" від декількох місяців до кількох років. Медикам давно стали наче рідні.

Чи планують евакуювати дітей з "Охматдита"

"Ми евакуювали близько 40-45 дітей. Переважно - це діти з онкопатологією. Надавати їм допомогу у підвалах дуже складно. А також діти, які вже не потребують лікування. Ми намагаємося евакуювати усіх", - розповів медичний директор лікарні Сергій Чернишук.

Сергій Чернишук розповідає: напередодні лікарня трусилася від вибуху: "Над нашою лікарнею сили протиповітряної оборони збили ракету, але вибуховою хвилею були пошкоджені двері, які позаду мене. Це відбулося на моїх очах. Настільки була сильною хвиля, що їх просто увігнуло всередину. На щастя, поломка не була такою серйозною. Ми досить швидко її відремонтували. Були пошкоджені вікна на технічному поверсі, але жодної загрози для дітей на щастя це не становило".

Лікарі говорять: діти в "Охматдиті" залишаються. Втім, заради безпеки хочуть вивезти якомога більше маленьких пацієнтів.

До прикладу, Ілько в своїй родині сьомий. Мама разом зі старшими дітьми потрапили в оточення. Тато Валентин з малюком, який залежить від дренажу. Каже, що у медзакладі перебуває вже дев'ять місяців.

Залишаються діти, які потребують постійного діалізу. В лікарні тривають операції, чекають на поранених. “Вночі оримали інформацію, що є три дитини із важкими травмами. Двоє з них в Клавдієво з важкими черепно-мозковими пораненнями. Втім, одна дитина загинула за годину. Одну батьки намагаються самотійно вивезти. Ще одна дитина мала б до нас надійти: мала рану в проєкції серця. На жаль, на ранок ми теж отримали інформацію, що друга дитина загинула. Доля третьої дитини нам наразі невідома”, розповів анестезіолог-реаніматолог лікарні “Охматдит” Андрій Висоцький.

Для лікаря Андрія Висоцького тепер це його персональний страшнйи спогад про війну: коли лікар не має змоги допомогти.

В цей же час на операційному столі перебуває 11-річний хлопчик. З нього витягують залізо. У дитини осколкове поранення обличчя.