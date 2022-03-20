Над окупованим селом на Київщині окупанти повісили триколор і влаштували феєрверк

Місцевих зігнали "на свято" і показово влаштували вибухи.

В окупованому селищі Димер, на Київщині, росіяни призначили свого голову громади, вивісили російський прапор і влаштували свято з феєрверками.

Про те, що зараз відбувається в селищі, ТСН розповіла донька місцевого мешканця - він перебуває в Димері від самого початку окупації.

«Повісили там російський прапор, зігнали місцевих ніби це свято. Влаштували феєрверк. Підірвали міну біля селищної ради і сказали: от бачите, це по вас стріляють ваші, а ми вас захищаємо. Хоча вони самі підірвали її», - розповідає дівчина.

Колони російської техніки зайшли до населеного пункту ще на другий день повномасштабного вторгнення. Відтоді в Димері немає світла, води, тепла та зв'язку. Частина жителів змогла евакуюватись, а ті, хто залишився, ховаються в погребах та підвалах.

В окупованому селищі Димер росіяни призначили свого голову громади

У селищі не стихають обстріли. Російські загарбники розграбовують магазини, аптеки, житлові будинки та розстрілюють людей.

«Каже батько, що вони стоять кругом. Вони ховаються по хатах. У сусідній будинок, мешканці якого теж намагались виїхати, заїхав російський танк. Вони заїздять на подвір'я, кулемети направляють на будинок, щоб їм не заважали і просто вигрібають усе з будинків. Вони розстрілюють, розстріляли волонтера, молодого хлопця, років 30-ти, він їхав якісь продукти розвозити. Вони його простріляли на машині і все», – розповідає вона.

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