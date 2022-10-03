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Над окупованою Херсонщиною нависла нова загроза: полковник СБУ розкрив подробиці

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Над окупованою Херсонщиною нависла нова загроза: полковник СБУ розкрив подробиці

Фото: Associated Press

Ворог не піклується про забезпезпечення продовольством окупованих земель, зазначив Роман Костенко

Жителям окупованих районів Херсонської області загрожує гуманітарна криза, оскільки російські військові використовують нечисленні переправи через Дніпро для перевезення зброї, а не продовольства.

Про це розповів секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко на Youtube-каналі ТСН.

За словами Костенка, "зараз може назріти гуманітарна криза в цих регіонах".

"Противник намагається використовувати все це (переправи - ред.), щоб перевозити боєприпаси і логістику для своїх військ. А там є наші люди, яким продовольство по факту туди ніяк не потрапляє, противник цим не займається. Ця проблема назріває, нам потрібно розуміти, як з нею впоратися", - пояснив він.

Костенко також розповів, що ЗСУ і російські військові ведуть на Херсонщині "війну переправ".

"У них не один напрямок, вони використовують понтонні переправи, постійно їх налагоджують. Пороми, якими вони перевозять, ми вражаємо, але Росія - ресурсна країна. Вони збиралися воювати зі всім світом, тому цього мотлоху в них вистачає. Плюс, за нашими даними, вони відновили постачання по новокаховській дамбі. Тому ми постійно вражаємо, вони відновлюють", - сказав він.

Полковник СБУ Роман Костенко також розповів, що окупанти у Херсонській області несуть великі втрати, але їм забороняють відступати "попри всі закони військової науки".

Як повідомлялося, Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів. Військові експерти не виключають, що українські військові можуть повторити успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
8581
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