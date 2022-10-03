Над окупованою Херсонщиною нависла нова загроза: полковник СБУ розкрив подробиці

Жителям окупованих районів Херсонської області загрожує гуманітарна криза, оскільки російські військові використовують нечисленні переправи через Дніпро для перевезення зброї, а не продовольства.

Про це розповів секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко на Youtube-каналі ТСН.

За словами Костенка, "зараз може назріти гуманітарна криза в цих регіонах".

"Противник намагається використовувати все це (переправи - ред.), щоб перевозити боєприпаси і логістику для своїх військ. А там є наші люди, яким продовольство по факту туди ніяк не потрапляє, противник цим не займається. Ця проблема назріває, нам потрібно розуміти, як з нею впоратися", - пояснив він.

Костенко також розповів, що ЗСУ і російські військові ведуть на Херсонщині "війну переправ".

"У них не один напрямок, вони використовують понтонні переправи, постійно їх налагоджують. Пороми, якими вони перевозять, ми вражаємо, але Росія - ресурсна країна. Вони збиралися воювати зі всім світом, тому цього мотлоху в них вистачає. Плюс, за нашими даними, вони відновили постачання по новокаховській дамбі. Тому ми постійно вражаємо, вони відновлюють", - сказав він.

Полковник СБУ Роман Костенко також розповів, що окупанти у Херсонській області несуть великі втрати, але їм забороняють відступати "попри всі закони військової науки".

Як повідомлялося, Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів. Військові експерти не виключають, що українські військові можуть повторити успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

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