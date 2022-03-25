Над відбудовою Харкова працює пул архітекторів: Терехов розповів, яким буде місто після війни

Терехов каже, що у житлових масивах буде абсолютно нова філософія будівництва.

Харків, який зазнав цинічного обстрілу російських окупантів, які зруйнували значну частину міста, вже почав напрацьовувати план відновлення після війни.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов виданню LB.ua.

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За його словами, місцева влада вже зібрала пул архітекторів, зокрема з Америки та інших країн. Вони вже працюють.

"Я звернувся до наших, на мій погляд, найкращих архітекторів, бо ми вже розуміємо, що багато чого потрібно відновлювати. Розуміємо, у яких мікрорайонах які будинки мають бути. Я не хочу, щоби у нас з'явилися "коробки". Це буде абсолютно нова філософія будівництва, починаючи від енергозбереження, котельних на дахах, свердловин, які мають бути в кожному мікрорайоні, і закінчуючи глибокими підземними паркінгами, які будуть бомбосховищами. Це те, що стосується житлових масивів", - розповів Терехов.

Крім того, після війни потрібно буде відбудувати дуже багато шкіл та дитячих садків, які зруйнували окупанти, і ці заклади теж будуть іншими.

Щодо адміністративних будівель, особливо центральної частини міста, мер Харкова хоче модернізувати її, водночас зберігши бекетівський стиль.

"Я попросив наших архітекторів, щоб ми подивилися на 10 кроків уперед, коли створюватимемо архітектурний ансамбль. Він має бути новим, модерновим, але водночас зберігати родзинку міста Харкова, Бекетівську родзинку. Так ось, я попросив їх зберегти бекетівський стиль, незважаючи на нові підходи архітектури", - додав він.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що вірить у можливість закінчення війни в Україні, яку розв'язала РФ, до травня. Щодня ЗСУ ​стають сильнішими, а росіяни навпаки - слабшають.

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