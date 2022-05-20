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Над залізничним вокзалом Херсона підняли український прапор: відео

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Над залізничним вокзалом Херсона підняли український прапор: відео

Фото: Pexels

Над залізничним вокзалом тимчасово окупованого росіянами Херсона замайорів український прапор.

Про це повідомила "Укрзалізниця" та опублікувала відповідне відео.

"Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон - це Україна, так було, є і буде!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих "керівників" Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця. Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно.

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