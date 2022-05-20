Над залізничним вокзалом Херсона підняли український прапор: відео

Над залізничним вокзалом тимчасово окупованого росіянами Херсона замайорів український прапор.

Про це повідомила "Укрзалізниця" та опублікувала відповідне відео.

"Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон - це Україна, так було, є і буде!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Також читайте Російські окупанти викрали працівника "Суспільного" в Херсоні

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих "керівників" Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця. Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно.

Читайте також: