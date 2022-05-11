Над Запоріжжям збили російську ракету: вибухнула над об'єктом інфраструктури

Вранці середи, 11 травня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Запоріжжю.
Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити ворожий об'єкт. Втім, уламки ракети впали у населений пункт біля обласного центру.
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.
"Ракета розірвалася над інфраструктурним об’єктом в населеному пункті біля обласного центру. Об’єкт зазнав важких руйнувань", - йдеться у повдомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки РФ немає.
До слова, від початку цієї доби вперше про повітряну тривогу в Запоріжжі повідомили о 01:39, а скасували - о 03:21. Друге сповіщення з'явилося о 09:35. Закінчилася тривога о 09:50.
Як повідомлялося, 11 травня армія Російської Федерації обстріляла ракетами Слов’янськ у Донецькій області. Атакували два мікрорайониміста. Зазначається, що минулося без жертв.
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