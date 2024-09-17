Для захисту ЄС: ще одна країна погоджується з тим, що Україні потрібно надати далекобійну зброю.

Естонія просить зняти обмеження на використання далекобійної західної зброї для України, оскільки це допоможе зупинити дрони на початку їхньої подорожі та змінить усю ситуацію.

Про це розповів президент Естонії Алар Каріс в ексклюзивному інтерв’ю з міжнародною оглядачкою ТСН Яною Слєсарчукю.

"По-перше, я кажу про це на кожному кроці. Ми мусимо зняти обмеження на використання далекобійної західної зброї для України, бо якщо ви зможете зупинити ці дрони на початку їхньої подорожі до наших країн, буде зовсім інша ситуація. Тому ми мусимо докласти всіх зусиль, щоб ці обмеження були скасовані", - сказав він.

Президент Естонії підкреслив необхідність обговорення інцидентів з дронами та іншими ситуаціями між країнами НАТО, зазначивши, що Естонія покладається на партнерів по НАТО, а рішення потребують часу і переговорів.

"Звісно, ми, країни – члени НАТО, мусимо почати обговорення цих так званих інцидентів. Вони трапляються не тільки з дронами, є й інші ситуації. Це означає, що ми мусимо ухвалити, як ми реагуватимемо на такі ситуації, бо в Естонії у нас немає винищувачів, і ми маємо покладатися на партнерів по НАТО. Однак ані наш прем'єр, ані наш президент не мають надавати накази силам НАТО. Ланцюжок рішень доволі довгий, тому вже зараз потрібно проводити переговори, щоб зрозуміти, як ми реагуватимемо", - сказав він.

Нагадаємо, 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що українську енергетичну інфраструктуру знищено на 80% керованими бомбами, і наголосив на потребі дозволу на застосування західних далекобійних ракет, оскільки Росія перемістила свої літаки на відстань, недосяжну для звичайної зброї.

Читайте також: