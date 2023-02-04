Надавав допомогу мирним жителям: у Бахмуті загинув американський волонтер

Американський волонтер Піт Рід загинув у Бахмуті під час надання допомоги цивільному населенню.

Про це повідомила група з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine (GRM).

Рід, ветеран морської піхоти США, був зарахований до списку "загиблих під час надання допомоги".

"Вчора в Бахмуті, в Україні, загинув засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду очільника правління протягом 4 років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги", — йдеться у дописі групи в Instagram.

"Піт Рід, медик-волонтер, загинув вчора під час обстрілу в Бахмуті в Україні, намагаючись евакуювати цивільних. Один з найбільш самовідданих людей, яких я коли-небудь зустрічав. Спочивай з миром, брате", — написав фотограф-документаліст Ченгіз Яр у Тwitter.

Піту Ріду було 33 роки, він колишній військовослужбовець морської піхоти США.

Нагадаємо, в районі Бахмута загинув 35-річний громадянин Польщі Даніель Штибер, який від початку вторгнення Росії під обстрілами допомагав евакуйовувати українців, а потім пішов служити до лав ЗСУ у складі Інтернаціонального легіону.

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