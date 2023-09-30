Надіслав певний меседж: російська журналістка пояснила, навіщо Путін зустрічався з Кадировим

На думку Ольги Романової, Кадиров прийшов до Путіна показати себе господарем становища й за даниною.

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін зустрівся з очільником Чечні Рамзаном Кадировим у Кремлі на тлі чуток пов'язаних зі станом здоров'я "Дона" та погіршення іміджу глави Чечні через відео, де його син б'є в'язня. Під час зустрічі Кадиров повинен був розповісти президенту Росії про економічну та політичну ситуації в Північнокавказькому окрузі.

Тут похизуватися нічим, тож глава Чечні почав вигадувати "успіхи" своїх солдатів на війні в Україні. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла "24 Каналу", навіщо Кадиров прибіг на зустріч з Путіним.

Прийшов за даниною

Якщо врахувати, що Росія програла Другу чеченську війну, то Кадиров прийшов до Путіна показати себе господарем становища й за даниною. Диктатор обіцяв "Дону" побудувати у Москві нову мечеть. Тепер у столиці Росії буде ще одна мечеть.

Враховуючи, що останній скандал був через Коран, Путіну і Кадирову здається, що всі мусульмани співчувають саме "Дону".

Раніше Кадиров опублікував відео, як його син Адам лупцює у СІЗО Микиту Журавля, який раніше у Волгограді спалив Коран. Глава Чечні прокоментував, що гордиться вчинком сина.

Путін показує, що Кадирову можна все. Це страшні кадри, на яких страшне вовченя б'є невинну людину.

"Бійтеся Кадирова й при зустрічі з ним посміхайтеся. Ми ніхто, ми повинні боятися – такий меседж", – сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Пропагандисти злякались

Реакція російських пропагандистів на звірства Кадирова молодшого здивувала. Зокрема, чоловік Ольги Скабєєвої – Євгєній Попов почав кричати про порушення законів, яких у Росії фактично немає.

На думку Романової, путінські посіпаки не хочуть допустити того, щоб подібні речі відбувалися з ними. Адже чеченці Кадирова можуть приїхати, наприклад, у Нижній Новгород, витягнути з під'їзду дружину федерального судді, відвезти її у Чечню, кинути у в'язницю і там судити. Вони можуть зробити це у будь-якому місті Росії.

"Найманці Кадирова запросто можуть не видавати своїх людей слідчому комітету для допиту щодо вбивства Бориса Нємцова. Будь-який чеченець Кадирова може зайти до пропагандиста Попова чи Скабєєвої, відкривши двері ногою, відібрати у них щось, зробити що завгодно. Звісно, пропагандисти цього бояться", – зазначила сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Нагадаємо, 28 вересня Путін зустрівся з Кадировим у Кремлі.

Раніше журналісти опублікували відео зустрічі хворого лідера Чечні Рамзана Кадирова з очільником Росгвардії Віктором Золотовим, зроблене 21 вересня. Ролик із зустріччю мав бути викладений на каналі Кадирова, але від цього відмовилися, бо чеченський лідер мав дуже поганий вигляд і ледь розмовляв.

Читайте також: