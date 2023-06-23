"Надія є": Кулеба оцінив, чи з’являться танки Abrams на фронті під час нинішнього контрнаступу

Не виключено, що контрнаступів може бути декілька і для всіх тих потрібна буде техніка. Тож дещо надходить вже зараз, як-от БМП Bradley, а "щось перебуває у процесі".

Танки Abrams можуть з'явитись на фронті вже під час нинішнього контрнаступу ЗСУ, однак він не буде останнім.

Про це голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів у інтерв’ю "Сусільному".

Кулеба відповів на запитання, чи можуть танки Abrams прибути до України задля участі в нинішній кампанії контрнаступу: "Надія є, але не треба мислити лише цим контрнаступом".

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Міністр закликав не дивитися на цей контрнаступ як на останній і вирішальний.

"Буде стільки контрнаступів, стільки потрібно, щоб вигнати Росію з нашої території. Тому щось приходить прямо зараз – ті ж самі Bradley від США. Щось перебуває в процесі", – повідомив голови МЗС.

Він зауважив, що за всієї поваги до танків Leopard, танки Abrams – набагато складніша конструкція: "Тому працюємо на зараз, але тримаємо в голові, що для можливих наступних кампаній так само знадобляться танки, БТР й інша техніка".

"Якщо ми за цей контрнаступ звільнимо всю Україну – слава Богу, всім подякуємо. Але війна – це така штука, де маєш думати на два-три кроки вперед", – додав Кулеба.

Нагадаємо, в кінці травня в Пентагоні повідомили, що перша група з близько 400 українських військових розпочала навчання на танках Abrams у Німеччині. Програма триватиме 10-12 тижнів.

Очільник Пентагону Ллойд Остін у травні анонсував, що Україна отримає танки Abrams на початку осені – саме тоді бійці ЗСУ мають завершити відповідні навчання.

Зауважимо, що в середині червня поблизу лінії фронту помітили перший танк Challenger 2, які Україна отримала від Великої Британії. Поряд із машиною перебувала група українських військових.

Зауважимо, що в Україні набула резонансу звістка про те, що Ізраїль невдовзі продасть свої старі танки Merkava двом іноземним арміям. Частина техніки вирушить до Європи. Зокрема, може йтися про Польщу. Військовий експерт Андрій Крамаров ставить під сумнів, що ці ізраїльські танки будуть передані Україні.

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