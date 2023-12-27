"Надії на перемогу зникають": CNBC про те, що війна 2024 року стане ще важчою

На думку співрозмовників видання, бойові дії триватимуть і у наступному році, але ЗСУ навряд чи розпочнуть масштабний контрнаступ.

На початку 2023 року були великі надії, що довгоочікуваний український контрнаступ схилить шальки терезів у війні на користь України.

Проте цього не сталося, і перспектива прориву в 2024 році також малоймовірна, пише американський канал CNBC з посиланням на військових експертів та оборонних аналітиків.

Доля війни вирішуватиметься далеко від поля бою

На думку співрозмовників видання, бойові дії триватимуть і у наступному році, але ЗСУ навряд чи розпочнуть масштабний контрнаступ. Тим часом Росія, швидше за все, зосередиться на утриманні території, яку вона вже захопила, зокрема на сході України.

Військові експерти вважають, що перебіг війни буде вирішуватия далеко від поля бою, у США, найбільшого військового союзника України. Багато значить, чи зменшиться допомога Україні напередодні — і після — виборів президента США.

"Росія може виграти війну, або українці можуть виграти війну. Чого вдалося досягти цього року? Дуже мало досягла Росія, те ж саме можна сказати про українців", – сказав американський генерал-лейтенант армії у відставці Стівен Твітті, колишній заступник командувача Європейського командування США.

"Зараз ми перебуваємо в такій ситуації, коли, якщо не буде явного переможця, виникне глухий кут і, можливо, у майбутньому виникне заморожений конфлікт. Терези, на мій погляд, можуть похитнутися, якщо українці не будуть поповнені постачанням, їм не буде повернено фінансування, і вони не отримають обладнання та людей, яких вони потребують. Тоді ця війна може схилитися на користь росіян", – зазначив Твітті.

Очікування не виправдалися

Рік тому міжнародна військова підтримка України була надійною: НАТО пообіцяла підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно", коли він захищався від вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

Проте влітку завдання, яке постало перед українськими силами, було надзвичайно очевидним, оскільки вони намагалися прорвати сильно укріплені російські позиції та лінії оборони.

Звільнивши кілька сіл влітку, українські війська потрапили в здебільшого виснажливі бої, і жодна зі сторін не досягла значних успіхів.

Українське військове керівництво визнало, що надії та сподівання на великий прорив у контрнаступі не виправдалися. Тим не менш, керівництво України заявляє, що російським силам було завдано значних втрат і що їхні сили досягли життєво важливого прогресу на інших напрямках, таких як Чорне море.

Погодні умови в Україні погіршуються: грязь, крижаний дощ, сніг та ожеледиця ускладнюють наступ і розвідку. Незважаючи на це, інтенсивні бої тривають, особливо навколо Бахмута та Авдіївки, де окупанти ведуть наступальні операції та нещодавно досягли деяких підтверджених успіхів.

Минулого тижня аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що росіяни, ймовірно, почали наступальні операції на кількох ділянках фронту в період найскладнішої погоди осінньо-зимового сезону, "намагаючись захопити і зберегти ініціативу" до виборів в РФ у березні 2024 року.

Водночас ISW в аналізі зазначає, що "українські сили створюють і зміцнюють оборонні позиції, щоб зберегти живу силу та ресурси для майбутніх наступальних зусиль".

Українські сили зайняли більш оборонну позицію відповідно до обставин. За інформацією видання, українські війська на передовій стикаються з нестачею артилерії та скоротили деякі військові операції через брак іноземної допомоги.

Допомога і політика

Черговий рік війни в Європі, безсумнівно, виснажив західні військові ресурси та політичний апетит підтримувати колосальні обсяги військової допомоги Україні.

Триваюче фінансування для України в 2024 році є далеким від надійного, враховуючи той факт, що президентські вибори в США можуть розпочати кардинальні зміни у ставленні до Києва та його підтримці.

Зокрема, всі погляди прикуті до колишнього президента США Дональда Трампа, фаворита від Республіканської партії, який підтримував тісні стосунки з Путіним під час свого президентства.

Є занепокоєння, що, враховуючи попередні добрі відносини Трампа з Москвою та політику "Америка перш за все", допомога Україні може бути швидко припинена. Аналітики з питань оборони погоджуються, що багато в чому перспективи для України залежать від результату голосування в США.

"Я вважаю, що важливо зрозуміти, якою мірою Україна зараз залежить від США, оскільки вона значно більше залежить від США, ніж від ЄС", – каже аналітик Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) у Лондоні Сем Кренні-Еванс.

"Якщо вибори в США відбудуться не на користь України, у поєднанні з тим фактом, що ЄС насправді не наближається до плану — його виробництво боєприпасів настільки далеко від того, яким воно мало бути, щоб дати Україні надію вижити і надію на перемогу — це не дуже веселий прогноз на 2024 рік", – додав Кренні-Еванс.

У деяких республіканських колах, а також у Східній Європі вже кілька місяців лунають голоси про невдоволення продовженням допомоги Україні.

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер сказав CNBC, що він вірить, що пакети допомоги США та ЄС для України будуть схвалені в січні і це фінансування забезпечить Україні ще один рік у військовому плані. Волкер зазначив, що пакети допомоги повинні включати більш досконале озброєння для України, як-от винищувачі F-16.

"Ми повинні зняти обмеження на зброю, яку ми надаємо. Ми досі не надаємо ракети найбільшої дальності і ще не поставили жодного західного літака в Україну. Такий стан речей має змінится. І я думаю, що ми повинні спробувати дати українцям більше технологічної переваги", – каже Волкер.

На його думку, президентство Трампа не стане катастрофою для України, але зробить майбутнє фінансування невизначеним.

Глухий кут чи переговори

Росія показала, що налаштована на тривалий конфлікт в Україні та здатна відправити сотні тисяч людей на війну.

На думку журналістів CNBC, оскільки і Україна, і Росія вкладають значні кошти у війну, малоймовірно, що будуть переговори чи припинення вогню. Аналітики з питань оборони стверджують, що жодна зі сторін не захоче вступати в переговори, якщо вони не будуть мати силу і не зможуть диктувати свої умови.

"Звичайно, Україна зараз не хоче вести переговори... але, зважаючи на обставини, у неї може не бути іншого вибору, окрім як підкоритися цьому. І тоді також залишається питання, чи захоче Росія вести переговори, тому що якщо з’являться ознаки того, що Захід припинить підтримувати Україну, і Україна буде змушена брати участь у цих переговорах, Росія може сприйняти це як ще одне вікно можливостей для отримання набагато більших здобутків", – припускає Маріо Бікарскі, аналітик з питань Європи та Росії в аналітичному відділі журналу "Економіст" (Economist Intelligence Unit, EIU)

Експерти з питань оборони повідомили CNBC, що їхній базовий сценарій на 2024 рік передбачає продовження нинішньої інтенсивності бойових дій, але буде те саме відчуття безвиході, коли жодна зі сторін не зможе значно просунутися на місці та захопити або повернути територію.

Раніше американський генерал Бен Годжес назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ.

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