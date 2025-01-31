Надпотужний БПЛА з 250-кілограмовою бомбою: чим ЗСУ завдають ударів по російських об'єктах

У Силах безпілотних систем повідомили, що понад рік завдають ударів в тилу ворога, і таких місій уже десятки.

Командування Сил безпілотних систем (СБС) підтвердило використання БПЛА дальньої дії. Дрон здатен нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.

Про це повідомив Telegram-канал Сил безпілотних систем.

"Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою", – наголосили у СБС.

Військові зазначили, що ворожа пропаганда постійно заявляє про нібито "збиття" таких українських дронів, але факти уражень військових та стратегічних об'єктів на території РФ кажуть самі за себе.

"Вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів свідчать про інше. Оператори 14-го Окремого Полку БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде", – додали у СБС.

Українські захисники зауважили, що більшість операцій Сил безпілотних систем є секретними та не підлягають розголошенню. Втім вони завдають критичних ударів по стратегічних об’єктах військової інфраструктури ворога.

Нагадаємо, Україна використовує дрони дальньої дії власного виробництва, щоб завдавати Росії дедалі чутливіших ударів.

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