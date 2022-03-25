Надпотужною і дорогою ракетою окупанти цього разу "ліквідували" клуб і базар у селі на Київщині

Надпотужною і дорогою ракетою окупанти цього разу "ліквідували" клуб і базар у селі на Київщині

Про масштабні руйнування, які аж ніяк не впливають на перебіг війни у сюжеті ТСН.

Сотня тисяч доларів за один зруйнований сільський клуб - російські загарбники вражають світ своїми дивними та нелогічними атаками. Надпотужну ракету вони випустили по селу Бишів, що на Київщині.

Про це йдеться в ТСН.

Бабахнуло так, що від величенького сільського клубу ледь залишилося пів стіни. Дахи позривало з сусіднього магазину, аптеки, вікна повилітали в усіх будинках метрів за 200 від епіцентру вибуху. Селяни за клубом сумують, фактично це архітектурна пам'ятка місцевого значення, кажуть вони. Будинок культури побудували одразу після Другої світової війни.

Поряд з клубом кілька понівечених авто. В одному з них і загинула людина, ще кілька отримали поранення. Це цивільні люди. Жоден об'єкт військової інфраструктури не постраждав, бо у Бишеві нічого військового ніколи не було. Але був базар з павільйонами, які зараз намагаються розгребти.

«Тута був базар, павільйон м'ясний, м'ясо продавали, а тут молоко. Нема нічого, новий базар був», - кажуть місцеві.

Під завалами клубу зникла й місцева бібліотека. Поміж старої цегли видніється книга з афоризмами та цитатами великих. Поряд пам'ятник Шевченку - Тарас Григорович не постраждав від російської ракети, важким поглядом український геній дивиться на страхіття новітньої війни. До Бишева доноситься гуркіт важких боїв у Макарові.

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