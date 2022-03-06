Надсилають повідомлення на кшталт "Все пропало!": у соцмережах окупанти активізував велику мережу ботів

Ботів виявляйте і блокуйте!
УВАГА! У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України!
Про це попереджає Генеральний штаб ЗСУ.
Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки), "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.
Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте ТІЛЬКИ ПЕРЕВІРЕНИМ джерелам!
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.