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Надсилають повідомлення на кшталт "Все пропало!": у соцмережах окупанти активізував велику мережу ботів

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Надсилають повідомлення на кшталт "Все пропало!": у соцмережах окупанти активізував велику мережу ботів

Ботів виявляйте і блокуйте!

УВАГА! У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України!

Про це попереджає Генеральний штаб ЗСУ.

Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки), "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.

Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте ТІЛЬКИ ПЕРЕВІРЕНИМ джерелам!

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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