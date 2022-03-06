Надсилають повідомлення на кшталт "Все пропало!": у соцмережах окупанти активізував велику мережу ботів

Надсилають повідомлення на кшталт "Все пропало!": у соцмережах окупанти активізував велику мережу ботів

Ботів виявляйте і блокуйте!

УВАГА! У соціальних мережах противник активізував велику мережу ботів, намагаючись посіяти паніку та зневірити народ України!

Про це попереджає Генеральний штаб ЗСУ.

Розповсюджується безліч повідомлень на кшталт "Все пропало!", "Допоможіть Києву (Херсону, Чернігову і т.і. залежно від оперативної обстановки), "Нас всі кинули!" і подібні. Зокрема, повідомлення розсилаються з новостворених "патріотичних" акаунтів з українською символікою українською та російською мовами.

Ще раз нагадуємо - фільтруйте інформацію, довіряйте ТІЛЬКИ ПЕРЕВІРЕНИМ джерелам!