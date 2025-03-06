Надслідки вибухів у Харкові та Кривому Розі: головні новини ночі 6 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 березня 2025 року:
- У Кривому Розі після ворожого удару вдалося врятувати 18 людей Читати далі –>
- У Кривому Розі лікарі борються за життя 20 поранених після ворожого удару Читати далі –>
- У Сумах безпілотник влучив у склад, є жертва Читати далі –>
- Ворог просунувся біля Курилівки — Deep State Читати далі –>
- Уночі 6 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
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