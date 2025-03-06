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Надслідки вибухів у Харкові та Кривому Розі: головні новини ночі 6 березня 2025 року

Надслідки вибухів у Харкові та Кривому Розі: головні новини ночі 6 березня 2025 року

Ворог знову атакував мирні українські міста 6 березня / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 березня 2025 року:

  • У Кривому Розі після ворожого удару вдалося врятувати 18 людей  Читати далі –>
  • У Кривому Розі лікарі борються за життя 20 поранених після ворожого удару Читати далі –>
  • У Сумах безпілотник влучив у склад, є жертва Читати далі –>
  • Ворог просунувся біля Курилівки — Deep State Читати далі –>
  • Уночі 6 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>

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