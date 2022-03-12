"Надто багато людей в Україні не працює": Арестович закликав повертатися до нормального життя

"Надто багато людей в Україні не працює": Арестович закликав повертатися до нормального життя

Надто багато людей не працює, що загрожує тяжкими наслідками.

Жителів заходу та центру України закликали повертатися до нормальної соціально-економічної діяльності: відчиняти двері магазинів, підприємств, виходити на роботу, давати людям робочі місця.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, надто багато людей не працює. Він підкреслив, що саме час почати знову нормальне життя: займатися спортом, відновлювати звичайні звички, звичайний спосіб життя.

"Якщо роботу та економіку не буде запущено, то загрожує нам дуже багато, починаючи від того, що скоро не буде ні в кого грошей, запас яких на місяць-два у людей максимум. Закінчуючи тим, що у нас почне розпадатися соціальна тканина суспільства, і соціальна криза почне перетворюватися на політичну. Давайте повертатися до нормального життя, включаючи нормальну роботу", - наголосив Арестович.

Читайте також: