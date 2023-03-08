"Надто багато української крові": військовий розповів, чому не можна здавати Бахмут

Російські загарбники, яких без техніки женуть у бій кожен день, через інтернет благають українських воїнів відступити.

Українській військовий, гранатометник 5-го окремого штурмового полку Юрій Сиротюк, який зараз захищає Бахмут від російських загарбників, розповів, чому місто не можна здавати ворогу.

Про це він розповів в інтервʼю ТСН.

Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що здача Бахмута надасть ворогу можливість атакувати нові території, а також підвищить бойовий дух загарбників, Сиротюк заявив, що є ще й третя причина, чому неможна залишати місто.

Також читайте Єрмак поговорив телефоном із радником президента США Салліваном: обговорили рішення обороняти Бахмут

"Надто багато наших побратимів з літа минулого року загинули, обороняючи Бахмут. Надто багато української крові, спогадів і пам’яті про це місто, щоб віддавати його ворогам", - зазначи в військовий.

Сиротюк заявив, звечора випадає сніг, а зранку він розтає та утворюється болото і солдатів противника без техніки знову женуть у бій.

"Інколи, коли маємо доступ до Інтернету, читаємо як вони ниють, ледве не благають українську армію відступити. Тому настрій у ворога не дуже. Адже кинувши основні сили своєї армії вже понад 8 місяців на взяття одного маленького райцентру, який не несе стратегічного значення і не досягнувши жодних успіхів, очевидно настрій поганий і у ворога, і у російського керівництва, і у всього російського суспільства. Це одна з причин не здавати Бахмут — щоб не покращувати їхні настрої", - сказав він.

Військовий висловив впевненість, що Україна не повинна робити такі "подарунки" Путіну, тому що все, що робить його армія у військовому сенсі — це безглуздя.

"Вони знищують свої кращі ударні частини, воюючи за ціль, яка не має жодного значення і надалі не дасть жодних результатів", - додав сиротюк.

Нагадаємо, що 6 березня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.

За інформацією журналіста The Guardian, який посилається на західних офіційних осіб, у боях за Бахмут РФ втратила до 30 тисяч окупантів.

Читайте також: