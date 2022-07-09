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"Надважкий день": в Дніпропетровській облраді розповіли деталі ворожих обстрілів, внаслідок яких є жертви

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"Надважкий день": в Дніпропетровській облраді розповіли деталі ворожих обстрілів, внаслідок яких є жертви

Фото: Офіс генерального прокурора

У суботу, 9 липня, Росія обстріляла Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого загинуло двоє цивільних - працівниця дитсадка та 20-річна дівчина.

Ще троє осіб постраждали, діставши осколкові поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він оцінив сьогоднішній день, як надважкий. Росія відкривала вогонь по області протягом дня. 

"Сьогодні рф вбила ще двох цивільних мешканок Дніпропетровщини. Внаслідок ранкового обстрілу Інгулецького району одна жінка загинула на місці, пізніше молода дівчина померла в лікарні від отриманих поранень. Ще троє осіб постраждали, діставши осколкові поранення", - написав він.

За його словами, наразі рятувальники завершили обстеження території обстрілу. В результаті атаки росіян пошкоджено півтора десятки житлових будинків (фасади, вікна, балкони), чотири автівки, газову мережу (витік газу ліквідовано) та електричну підстанцію (відключення не було). Ще одна машина вранці вигоріла вщент. Рятувальники також знайшли два касетні елементи від РСЗВ, їх вже ліквідовано.

А вже надвечір Росія тричі вдарила з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі. Він додав, що наразі вся інформація з‘ясовується, попередньо – без жертв. 

"Щодо інших територій області. Після вчорашнього обстрілу Нікопольського району співробітники ДСНС виявили більше десяти воронок і безпечні уламки від "Градів". Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав", - повідомив посадовець.

Нагадаємо, вранці 9 липня російські окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Росія вдарила з "Градів" по мирних житлових кварталах. Обстріл російських окупантів забрав життя 41-річної жінки, працівниці дитсадка. Пізніше в лікарні померла дівчина 20 років. В момент удару вона перебувала на спортивному майданчику.

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