Надягнули мішок на голову і вивезли: мер Мелітополя розповів про перебування у російському полоні

Надягнули мішок на голову і вивезли: мер Мелітополя розповів про перебування у російському полоні

Мер Мелітополя додав, що його не били, проте погрожували.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров, якого вдалось звільнити з російського полону, розповів, що від нього вимагали написати заяву на звільнення.

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Про це він сказав у інтерв'ю Liga.net

"За мною прийшли спецпідрозділи Росії в супроводі росармії. Найімовірніше, зокрема і ФСБ. Але назвались вони так званим "ДНР" (терористичною організацією, яка діє на окупованих територіях Донбасу. – ред.). Прийшли у тимчасовий офіс, де була організована робота міськвиконкому. Це палац культури імені Шевченка, що розташований на центральній площі Мелітополя. І забрали", - каже Федоров.

Міський голова Мелітополя додав, що окупанти надягнули мішок на голову, посадили в машину і відвезли до мелітопольского відділку поліції, до СІЗО.

"Там від перших днів – окупаційна адміністрація. Наші там не залишились. В камері зняли мішок з голови, але наручники з рук не знімали, я в них першу добу так і просидів-пролежав. Вони мене повністю ізолювали від будь-якого зв'язку. Охоронцям, які стояли біля камери, заборонили навіть відповідати, котра година", - наголосив міський голова.

Мер Мелітополя додав, що його не били, проте погрожували.

"Мені озвучили фейкову мету. Нібито я фінансував Правий сектор. Але всі ми розуміємо, де Мелітополь, де Правий сектор, де його фінансування 2014 року та де донецькі бойовики. А правдиву ситуацію не озвучували. Тільки вимагали написати заяву на звільнення та документи на призначення якихось заступників. Мене не били. Але важко сказати, що не погрожували, коли під час тригодинного допиту навколо тебе стоять шість-сім озброєних до зубів військовослужбовців Російської Федерації", - наголосив Федоров.

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