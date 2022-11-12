"Надзвичайна перемога": у Білому домі відреагували на звільнення Херсона

Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що відхід армії РФ з Херсона є надзвичайною перемогою для України.

Про це пише видання Bloomberg.

"Схоже на те, що росіяни дійсно відступили. І справді схоже на те, що українці щойно здобули надзвичайну перемогу, коли єдиний обласний центр, який Росія захопила в цій війні, повернувся під український прапор", – зазначив Салліван під час спілкування з журналістами.

"Україна є стороною миру в конфлікті, а Росія - стороною війни. РФ могла б відвести свої війська і припинити війну, якщо б українські сили припинили бої –це був би кінець України", – підсумував Салліван.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів — під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде зупинено. Кожного російського військовослужбовця, який чинитиме опір, буде знищено. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі — негайно здатися в полон", — йдеться в заяві.

Українським військам ще доведеться зачищати місто від росіян. Укріплення росіян на лівому березі розташовані доволі близько до тих територій, які вони залишили на правому березі.

В Інституті вивчення війни вважають, що російські військові більше не мають можливості утримувати правий берег Дніпра.

Гарячі новини з Херсона зачистка міста, сюрпризи від орків та настрої населення.

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